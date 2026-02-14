Billy Arce tuvo un importante paso por el fútbol colombiano en los últimos años y ahora tras una temporada irregular con Atlético Nacional se quedó sin equipo. El ecuatoriano fue relacionado muy de cerca con el fichaje por Emelec, no obstante, otro es su destino.

El nuevo equipo de Billy Arce sería Mazatlán de la Liga MX, de acuerdo a la revelación de Pipe Sierra. Todo estaría encaminado para que el jugador ecuatoriano siga su carrera en México y deje atrás las ofertas de Ecuador y Colombia para su carrera.

Arce tuvo un paso deslucido por la LigaPro donde las polémicas no le dejaron brillar como se esperaba. No obstante, es uno de los pocos jugadores que ha pasado por los 4 grandes del fútbol ecuatoriano vistiendo los colores de Barcelona SC, Liga de Quito, Emelec e IDV.

En Colombia Arce dejó muy buenas sensaciones e incluso se especuló con su naturalización para que no siga ocupando cupo de internacional en ese campeonato. Las cosas no terminaron bien en Atlético Nacional y por eso se marchó del club.

Billy Arce deja Colombia parra este 2026. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, actualmente Billy Arce también ya dejó atrás las grandes polémicas que le atacaron en Ecuador. De ahí que, un proyecto en reconstrucción como el de Emelec se haya fijado en el jugador y lo estuvieran tanteando para un fichaje en 2026.

Los números de Billy Arce en 2025

Billy Arce jugó un total de 37 partidos entre todas las competencias con Atlético Nacional. El jugador colombiano marcó 3 goles y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha más de 1.700 minutos. Ahora mismo tiene 27 años y su valor de mercado llega a más de 450 mil dólares

