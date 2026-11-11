Boca Juniors le puso este apodo a Enner Valencia, a pocos días de ser campeones por su gol.

Este miércoles 11 de noviembre de 2026 Boca Juniors demostró, nuevamente, su cariño por Enner Valencia. El delantero ecuatoriano vive un gran momento tras sacar a su equipo campeón con un gol de último minuto. Por lo cual, el club también le pone un apodo.

En sus redes sociales, Boca Juniors acaba de compartir un video de Enner Valencia en el entrenamiento de esta jornada. En dicho clip se ve como varios compañeros abrazan al ecuatoriano y están feliz con su presencia, por lo cual, el club no dudó y lo apodó:

“Enner de los milagros“, en clara referencia a lo que significó aquel gol con el que el ecuatoriano pudo sacarlos campeones. El futbolista tricolor vive tan buen momento que incluso podría ser titular en la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield.

Valencia llegó en medio de un mar de dudas a Argentina, tras un muy mal Mundial. Sin embargo, el delantero se pudo reponer y ahora mismo convirtió 4 goles importantes para la historia de Boca. 3 ante Racing para remontar el clásico, y 1 para ser campeón.

Enner de los milagros pic.twitter.com/IBWjp5XkXo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 12, 2026

Valencia tiene un largo contrato con Boca Juniors, pero en este 2026 se encuentra ante la posibilidad de hacer historia con el club. Todavía pueden ganar varios campeonatos en el año, entre ellos la Copa Sudamericana, cuya final se disputará el próximo domingo, 21 de noviembre.

Publicidad

Las estadísticas de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca, Enner Valencia lleva 17 partidos entre todas las competencias. El goleador ecuatoriano ha marcado 6 goles y ha dado 2 asistencias. Tiene contrato hasta finales de la temporada 2027.

Encuesta¿Enner ya entró en la historia de Boca? ¿Enner ya entró en la historia de Boca? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: