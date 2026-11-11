Luis Fragozo ya sabe donde jugará en la siguiente temporada en medio de todos los rumores.

Luis Fragozo es la gran joya de Emelec y del fútbol ecuatoriano, que no tuvo un buen 2026, pero que es un jugador que viene creciendo y es normal a su edad. Por lo cual, hay varios equipos interesados en sus servicios para 2027 y ahora se reveló donde seguirá jugando.

El directivo de Emelec, Luis Miguel Escalada, confirmó que Luis Fragozo se quedará en el club para la siguiente temporada. El joven jugador ecuatoriano tiene contrato con el ‘Bombillo’ y al ser una potencial venta millonaria, el ‘Bombillo’ no lo quiere perder.

Aunque se quede en Emelec, la venta de Luis Fragozo parece más cercana cada temporada. En este año jugó muchísimo más de lo que fue 2025, cuando rompió el molde del fútbol ecuatoriano, de ahí que Escalada también revele que hay interesados en otros países.

“Hay acercamientos con gente de Inglaterra y Alemania. Estamos contentos con él. Sus padres se han portado muy bien con el club“, comentó el directivo en De Una. Por lo cual, es muy probable que se pueda ver a Fragozo en los siguientes años en la Bundesliga o en la Premier.

Luis Fragozo la viene rompiendo en Emelec. (Foto: Imago)

Ahora Fragozo también terminará el 2026 jugando con la Selección de Ecuador en el Mundial Sub-17. Este torneo también representa para el jugador la posibilidad de seguirse mostrando como un joven talento que puede llegar a Europa.

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El valor de mercado de Luis Fragozo

Ahora mismo, Luis Fragozo tiene un valor de mercado de 3 millones de euros. El jugador ecuatoriano podría dejar en las arcas del ‘Bombillo’ más de 5 millones en una futura venta.

En síntesis: