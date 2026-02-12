Darío Benedetto fue el gran fichaje de Barcelona SC para esta temporada y también uno de los grandes pedidos de César Farías. Por lo cual, a menos de una semana del debut en Copa Libertadores, el DT terminó tomando una sorpresiva decisión con el ‘Pipa’.

Diferentes informaciones apuntan a que César Farías le daría la oportunidad a Darío Benedetto para comenzar como titular en el partido de la Noche Amarilla en Quito. Sería la primera titularidad del goleador apostando a que recupere ya su mejor nivel.

Benedetto comenzaría como titular en Quito y en la altura, en una decisión que no deja de sorprender a todos. El ‘Pipa’ ya tuvo minutos el pasado fin de semana ante el Inter Miami y se reporta que también jugó en un encuentro amistoso entre semana ante el Atlético FC.

Este partido sería el último amistoso que juegue Barcelona SC antes de jugar en la Copa Libertadores ante Argentinos. El club llega con un importante rodaje, sin embargo, el partido de la Copa será el primer encuentro oficial que terminará jugando el club.

Benedetto jugará con la 9 en Barcelona SC. (Foto: BarcelonaSC)

La decisión de César Farías también apunta a que varios jugadores que él considera como titulares tengan una rotación y puedan llegar con ritmo a la Copa Libertadores. Se espera que ante Aucas, en el amistoso, el once sea muy parecido a lo que saldrá ante Argentinos.

El once de Barcelona SC para la Noche Amarilla en Quito

Así saldría Barcelona SC para enfrentar a Aucas en la Noche Amarilla en Quito: José Contreras, Brian Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa, Jonathan Perlaza, Matías Lugo, Milton Celiz, Johan García, Jandry Gómez, Héctor Villalba, Darío Benedetto.

El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene con Barcelona SC un contrato hasta finales de la temporada 2026. El delantero argentino llega bajando considerablemente su sueldo y estaría cobrando entre los 10 y 15 mil dólares al mes en el equipo amarillo.

