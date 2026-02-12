VIDEO | Piero Hincapié se manda una asistencia de lujo para un gol clave de Arsenal en la Premier League

Este jueves 12 de febrero de 2026 llegó la primera asistencia de Piero Hincapié con el Arsenal. El jugador ecuatoriano, que ya es un titular fijo por la banda izquierda, metió un centro increíble para que el club de Londres abra el marcador con un gran remate de Madueke.

Piero Hincapié estaba jugando un increíble partido por la banda izquierda y ya hace varios partidos venía “coqueteando” con la posibilidad de meter su primer gol o dar una asistencia. Ahora le tocó meter el centro para que Madueke ponga la primera del partido.

La gran asistencia de Piero Hincapié

Hincapié recuperó la pelota en la banda izquierda y el jugador ecuatoriano terminó mandando un centro preciso. Madueke, tras un pésimo partido, terminó marcando el gol con la cabeza. En ese momento, era el gol de la victoria para los ‘Gunners’.

Cuando Arsenal pasaba su mejor momento, Brentford encontró el empate con una jugada preparada del lateral y Lewis Potter puso el empate. Arteta decidió hacer varios cambios y le acabó dando salida a Piero Hincapié, que era uno de los mejores del partido.

