Las virales declaraciones de Darío Benedetto que generaron reacciones de hinchas

Uno de los nombres más destacados de Barcelona SC que llegó este año es Darío Benedetto y la presión para el delantero argentino es máxima luego de la importante sequía de goles. En horas recientes lanzó unas declaraciones que se hicieron virales entre los hinchas.

El influencer Benja Annun le consultó a Benedetto si luego de un entrenamiento prefería descansar o entrenar extra, a lo que el argentino contestó: “Descansar, porque mucha agua mata planta”, para luego reír.

Más allá de la inocencia de la respuesta y la intención de humor, algunos hinchas argentinos, ecuatorianos y paraguayos le recordaron que lleva casi dos años sin anotar goles oficiales.

En Barcelona los medios reportaron que llegó también con la necesidad de ponerse a punto en lo físico. Los hinchas ‘toreros’ también le pidieron que su compromiso con el club sea total pero reconocen el compromiso mostrado en sus primeros minutos con la camiseta amarilla.

Benedetto debutó unos minutos contra el Inter Miami en el amistoso del sábado, y así mismo sumó minutos en amistosos de 30 minutos contra Atlético JBG de la Serie B, aún sin marcar.

El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino quería llegar al ‘Ídolo’ y volver a tener oportunidad en un equipo grande. Por lo cual, también hizo una importante reducción a su salario para este nuevo año.

Darío Benedetto – presentación oficial. Foto: BSC

