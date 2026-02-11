Es tendencia:
Darío Benedetto

Las virales declaraciones de Darío Benedetto que generaron reacciones de hinchas

Darío Benedetto sigue su proceso de adaptación en Barcelona pero lanzó unas declaraciones que generaron reacciones en los hinchas.

Por Gustavo Dávila

Las virales declaraciones de Darío Benedetto que generaron críticas en Barcelona
Las virales declaraciones de Darío Benedetto que generaron críticas en Barcelona Foto: Barcelona

Uno de los nombres más destacados de Barcelona SC que llegó este año es Darío Benedetto y la presión para el delantero argentino es máxima luego de la importante sequía de goles. En horas recientes lanzó unas declaraciones que se hicieron virales entre los hinchas.

El influencer Benja Annun le consultó a Benedetto si luego de un entrenamiento prefería descansar o entrenar extra, a lo que el argentino contestó: “Descansar, porque mucha agua mata planta”, para luego reír.

Más allá de la inocencia de la respuesta y la intención de humor, algunos hinchas argentinos, ecuatorianos y paraguayos le recordaron que lleva casi dos años sin anotar goles oficiales.

En Barcelona los medios reportaron que llegó también con la necesidad de ponerse a punto en lo físico. Los hinchas ‘toreros’ también le pidieron que su compromiso con el club sea total pero reconocen el compromiso mostrado en sus primeros minutos con la camiseta amarilla.

Benedetto debutó unos minutos contra el Inter Miami en el amistoso del sábado, y así mismo sumó minutos en amistosos de 30 minutos contra Atlético JBG de la Serie B, aún sin marcar.

El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino quería llegar al ‘Ídolo’ y volver a tener oportunidad en un equipo grande. Por lo cual, también hizo una importante reducción a su salario para este nuevo año.

Liga de Quito ofertó por seleccionado ecuatoriano

Liga de Quito ofertó por seleccionado ecuatoriano

Darío Benedetto – presentación oficial.

Darío Benedetto – presentación oficial. Foto: BSC

Gustavo Dávila
