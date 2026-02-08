Barcelona SC le dio sus primeros minutos a Darío Benedetto en el amistoso vs. Inter Miami y tras varias semanas de puesta a punto, los hinchas reaccionaron ante lo mostrado por el argentino. El ex Boca Juniors fue un pedido del entrenador César Farías.

Los hinchas se llevaron una imagen positiva del esfuerzo de Benedetto, quién viene de algunos problemas físicos. En redes expresaron que confían en su cuota goleadora para este 2025, pese a que no hace un gol hace casi dos años.

Así mismo apuntaron a que el argentino tiene calidad técnica y asociativa que no se ha visto en Sergio Núñez o Miguel Parrales en este inicio de pretemporada. También hubo ironía, y un aficionado le recordó su pasado en Boca: “Murió en Madrid”, haciendo referencia a la Libertadores 2018 en el Bernabéu vs. River.

Darío Benedetto aceptó cobrar 15 mil dólares mensuales, que era lo máximo que Barcelona le iba a pagar. El contrato tiene cláusulas y podría ser revisado luego de seis meses pero en principio es de un año.

Darío Benedetto – Barcelona SC.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina, Darío Benedetto, Matías Lugo y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

