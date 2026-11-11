Los 12 jugadores que se marchan de Emelec para la siguiente temporada 2027.

Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se confirmó que Emelec tendrá hasta 12 salidas para la siguiente temporada. Era un secreto a voces que el club se iba a renovar en cuanto a sus jugadores y ahora el mismo Luis Miguel Escalada confirmó las salidas.

Las salidas que tendría Emelec para 2027

En diálogo con De Una, Luis Miguel Escalada salió a dar los nombres de los jugadores que no seguirán más en el club porque terminan contrato:

Pedro Ortiz

Eduardo Bores

Mario Valero

Teo Gómez

Ignacio Guerrico

Ariel Mina

Víctor Griffth

Jaime Ayoví

Gonzalo Nápoli

Francisco Pizzini

Sergio Quintero

Andrés Viteri

En el caso de: Juan Pablo Ruiz y Teodoro Arce, según Ecuagol se analizará su caso y su rendimiento. Ambos jugadores pueden todavía seguir en Emelec para la siguiente temporada, pero todo dependerá de muchas variantes.

La idea de Emelec es formar una plantilla mucho más fuerte en la siguiente temporada y con jugadores que lleguen para aumentar el nivel competitivo. Además, también será el primer mercado a pleno de Luis Miguel Escalada que llegó para trabajar en el fútbol de Emelec.

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Los torneos que jugará Emelec en 2027

Por cuarto año consecutivo, Emelec no clasificó a ningún torneo internacional. El ‘Bombillo’ se quedó a puertas de la Copa Sudamericana, pero otra vez afuera. Por lo cual, en 2027 tendrá que jugar solo la LigaPro y también la Copa Ecuador.

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