Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se confirmó que Emelec tendrá hasta 12 salidas para la siguiente temporada. Era un secreto a voces que el club se iba a renovar en cuanto a sus jugadores y ahora el mismo Luis Miguel Escalada confirmó las salidas.
Las salidas que tendría Emelec para 2027
En diálogo con De Una, Luis Miguel Escalada salió a dar los nombres de los jugadores que no seguirán más en el club porque terminan contrato:
- Pedro Ortiz
- Eduardo Bores
- Mario Valero
- Teo Gómez
- Ignacio Guerrico
- Ariel Mina
- Víctor Griffth
- Jaime Ayoví
- Gonzalo Nápoli
- Francisco Pizzini
- Sergio Quintero
- Andrés Viteri
En el caso de: Juan Pablo Ruiz y Teodoro Arce, según Ecuagol se analizará su caso y su rendimiento. Ambos jugadores pueden todavía seguir en Emelec para la siguiente temporada, pero todo dependerá de muchas variantes.
La idea de Emelec es formar una plantilla mucho más fuerte en la siguiente temporada y con jugadores que lleguen para aumentar el nivel competitivo. Además, también será el primer mercado a pleno de Luis Miguel Escalada que llegó para trabajar en el fútbol de Emelec.
Los torneos que jugará Emelec en 2027
Por cuarto año consecutivo, Emelec no clasificó a ningún torneo internacional. El ‘Bombillo’ se quedó a puertas de la Copa Sudamericana, pero otra vez afuera. Por lo cual, en 2027 tendrá que jugar solo la LigaPro y también la Copa Ecuador.
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En síntesis:
- Luis Miguel Escalada confirmó hasta 12 salidas de jugadores en Emelec para 2027.
- 11 de noviembre de 2026 se anunció la masiva renovación del plantel de Emelec.
- LigaPro y Copa Ecuador serán las únicas competencias que jugará Emelec en 2027.