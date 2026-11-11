El central ecuatoriano vuelve a ser noticia y es que ahora se puso un lujo que supera los 10 mil dólares en los dientes.

Robert Arboleda nuevamente vuelve a ser noticia viral en el fútbol, después de que el central ecuatoriano apareciera con un importante y nuevo lujo. El central ecuatoriano se hizo viral por mandarse a hacer una dentadura bañada en diamantes.

¿Cuánto cuestan los dientes de diamantes de Robert Arboleda?

De acuerdo a los precios promedio que se manejan en el mercado, el gasto para tener una dentadura similar a la de Robert Arboleda iría en promedio desde los 10 mil dólares a los 45 mil dólares. Todo depende del trabajo que se haga y del valor de los diamantes.

Esta es una extravagancia más en la vida de un Robert Arboleda que se ha caracterizado más en los últimos años por este tipo de polémicas. El defensor ecuatoriano podría volver a la LigaPro o seguir en Brasil en la siguiente temporada, aunque está complicado que sea en Sao Paulo.

Robert Arboleda se puso diamantes en los dientes.



[Cazé TV] pic.twitter.com/fRqDOY2nsO — MR●FF (@MrOFFSIDER) November 11, 2026

El defensor ecuatoriano en este 2026 también viene protagonizando diferentes polémicas. A mediados de año se reportó como “desaparecido”, aunque siempre estuvo en Esmeraldas con su familia. En ese momento, se especuló con su salida de Sao Paulo, pero se quedó.

Las estadísticas de Robert Arboleda en esta temporada

En esta temporada con Sao Paulo, Robert Arboleda llegó a jugar un total de 29 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. El defensor ecuatoriano ha sumado en cancha poco más de 2.300 minutos.

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Los equipos de Ecuador que quieren a Robert Arboleda

Robert Arboleda ahora mismo suena para llegar a equipos en Ecuador como Barcelona SC o Liga de Quito. El central ecuatoriano termina contrato en Brasil hasta finales de 2027, por lo cual, una negociación siempre se podrá dar si hay acuerdo entre partes.

En síntesis: