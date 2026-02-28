CONMEBOL le abre un expediente a César Farías y esta sería su sanción ¿No dirige vs Botafogo?

César Farías vivió un partido muy intenso en la hazaña de Barcelona SC de eliminar a Argentinos en el estadio Diego Armando Maradona en la Copa Libertadores. El DT venezolano también estuvo involucrado en varios cruces con los aficionados argentinos y hasta con la seguridad.

Por esos “duelos”, César Farías ahora se enteró que tiene un expediente abierto. La CONMEBOL tomó esta decisión para investigar, por lo cual, el DT se expone a dos opciones. Una sanción económica o una “disciplinaria” donde no pueda dirigir en el siguiente encuentro.

La CONMEBOL detalla que el DT habría incurrido en: Conducta ofensiva o antideportiva (Código Disciplinario). Incumplimiento de obligaciones en zona técnica (Manual de Clubes). La apertura se basa en el informe arbitral, tras el partido de la fase 2.

Se espera que hasta el lunes, CONMEBOL avise qué decidió con el futuro de César Farías. También suena muy fuerte la opción de una sanción económica a Barcelona SC como habitualmente termina pasando. Farías hasta se “peleó” afuera del estadio.

En la siguiente ronda, Barcelona SC enfrentará a Botafogo, donde se jugará primero en Ecuador y luego en Brasil. Es un duelo ultra que complicado para el ‘Ídolo’ porque acabará enfrentando al campeón de la edición 2024 y uno de los mejores clubes del mundo en estos últimos años.

Publicidad

Publicidad

Las polémicas de César Farías en Ecuador

ver también Arteta niega la compra de Piero Hincapié con estas palabras: “Ya hemos hablado…”

César Farías ya es conocido en Ecuador por este tipo de polémicas, el entrenador fue suspendido en la LigaPro en 2023 después de golpear a dos jugadores como Brian Oyola y Juan Pablo Ruiz durante un partido entre Aucas y Delfín. Asimismo, suele ser expulsado con una relativa frecuencia.

¿Cuándo jugará Barcelona SC vs Botafogo?

Barcelona SC enfrentará a Botafogo el próximo 3 de marzo en el Estadio Monumental. Pese a que se pensaba que los amarillos suspenderían los partidos de la LigaPro, el club amarillo no lo hará. Decidieron adelantar el Clásico del Astillero, de domingo a sábado.

Encuesta¿Debe ser sancionado César Farías? ¿Debe ser sancionado César Farías? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: