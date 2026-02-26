César Farías tuvo una “pelea” afuera del estadio de Argentinos, tras el pase de Barcelona SC

La clasificación de Barcelona SC en la Copa Libertadores ha dejado mucha “cola” que cortar. Varios detalles englobaron a la llave y la volvieron muy polémica. Ahora, como uno de los últimos capítulos, se vio a César Farías “peleando” afuera de la cancha.

En redes sociales, se volvió viral que César Farías discutió con la seguridad del estadio de Argentinos Juniors, porque quería dar unas palabras medios venezolanos, pero no lo dejaron atender. De ahí que, tuvo esta charla acalorada con la seguridad.

Farías quería atender a sus compatriotas y la situación fue escalando en tensión, puesto que, personal de Barcelona SC también estaba molesto por lo sucedido con el entrenador. Al final, Farías pidió disculpas al medio venezolano con el que no pudo conversar.

El DT, en la previa de los penales, también dirigió unas palabras a los aficionados que estaban cerca de su banquillo. Fue una serie muy tensa para un entrenador que ya es muy reconocido en Ecuador por su fuerte carácter ante este tipo de situaciones.

Pese a este altercado, Farías no tendrá ningún problema en dirigir la siguiente fase de la Copa Libertadores. En esta etapa, el entrenador se terminará midiendo a un “viejo conocido” como Martín Anselmi, que dirige Botafogo. Ya, por lo menos, aseguró Copa Sudamericana.

Los números de César Farías con Barcelona SC

Sin contar los amistosos, César Farías ya dirigió un total de 3 partidos con Barcelona SC. Sumando 1 derrota y 2 victorias. Los amarillos, que tienen una plantilla, menos llamativa que en otros años apuestan por entrar a fase de grupos en Libertadores y competir en LigaPro.

