Joao Rojas se olvida de Emelec y le manda un doloroso mensaje: “Coqueta…”

Joao Rojas juró amor eterno por Emelec con un tatuaje en su pierna, pero desde su llegada a Barcelona SC la relación está totalmente rota. El mismo jugador reveló que el club ya quedó en su pasado y ahora solo piensa en los amarillos, de ahí que, le mandara un sorprendente mensaje.

Los aficionados grabaron como Joao Rojas llegó a Ecuador tras la histórica clasificación con Barcelona SC ante Argentinos Juniors en Copa Libertadores. Sin embargo, el jugador ecuatoriano fue más noticia por su polémico mensaje cuando los hinchas le pedían ganar a Emelec.

Ahora Joao Rojas es el capitán de Barcelona SC y se debe a su equipo. De ahí que, el jugador dijera: “5 a 0 a las coquetas”, desatando una gran emoción en los aficionados que fueron a esperarlo. Joao también lo dijo riendo sabiendo que “calienta” ese partido.

Por otro lado, la hinchada de Emelec, que hace años defendió a Joao, espera que su equipo ahora sí muestre una imagen diferente en los Clásicos. En el 2025 acabó perdiendo ambos partidos, pero en el último como local perdió 4 a 0 en su cancha.

En esta LigaPro sorprendió a todos el calendario, debido a que, se eligió que el Clásico del Astillero sea en la tercera fecha, con los equipos apenas comenzando la temporada. No obstante, esto no resta importancia y mucho menos intensidad para lo que será el partido.

Los números de Joao Rojas en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Joao Rojas jugó un total de 153 partidos. Marcando 28 goles y dando 29 asistencias. El jugador fue campeón de la LigaPro en 2017, en el único torneo nacional que ha podido ganar en su carrera en Ecuador. Se tatuó el escudo del ‘Bombillo’ en su pierna derecha.

¿Cuándo se jugaría el Clásico del Astillero?

El Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec se jugará el domingo, 8 de marzo de 2026, desde las 17H00. El ‘Ídolo’ viene en un gran momento anímico tras avanzar en Copa Libertadores, mientras que el ‘Bombillo’ estrenará una plantilla prácticamente nueva.

En síntesis: