Kendry Páez venía de una importante irregularidad en Francia y casi no jugando nada en el mes de enero. Sin embargo, el ecuatoriano llegó a River Plate y especuló con que el ecuatoriano ya podía jugar. Ahora ya revelan su primera polémica en Buenos Aires.

De acuerdo a la revelación de Tomas Robbio en DSports, el cuerpo técnico de River Plate no ve a Kendry Páez a un nivel físico óptimo para jugar en el ‘Millonario’. Por lo cual, Marcelo Gallardo y sus colaboradores irían llevando de a poco al jugador ecuatoriano.

Con esto se pone en duda que Kendry debute el siguiente fin de semana, cuando River Plate esté enfrentado a Tigre. El volante ecuatoriano también tiene que llevar a cabo un proceso de adaptación; apenas va sus primera sesiones de entrenamiento.

Para el pasado fin de semana, Kendry ni fue convocado para el partido con Rosario Central, donde River acabó empatando 0 a 0. El tricolor tiene un contrato largo aún y está dando sus primeros pasos en uno de los equipos más grandes de la historia de Sudamérica.

En el Mundo River, los hinchas ya se han mostrado emocionados por la llegada de Kendry Páez y confían en que el ecuatoriano podrá ayudar al equipo a volver a los primeros lugares. Páez apunta a que su paso por River Plate lo vuelva a consolidar como un talento emergente.

Los números de Kendry Páez en Francia

En Francia con el Racing de Estrasburgo, Kendry Páez sumó 718 minutos en 21 partidos. Solo marcó 1 gol. No obstante, en todo el mes de enero apenas jugó 11 minutos y viene con una irregularidad que también le habría pasado factura desde lo físico.

El contrato de Kendry Páez

Kendry Páez firmó un contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. Por lo cual, el volante ecuatoriano estará fuera de Europa por el siguiente año y medio, en una sesión muy larga de Chelsea. No se descarta que en este periodo se dé una venta.

