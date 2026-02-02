Es tendencia:
logotipo del encabezado
Kendry Páez

“Desde el cuerpo técnico de River creen que a Kendry Páez le falta un poco desde lo físico”

Ya hay una importante polémica con Kendry Páez en River Plate.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
La primera polémica de Kendry Páez en Argentina
© @RiverPlateLa primera polémica de Kendry Páez en Argentina

Kendry Páez venía de una importante irregularidad en Francia y casi no jugando nada en el mes de enero. Sin embargo, el ecuatoriano llegó a River Plate y especuló con que el ecuatoriano ya podía jugar. Ahora ya revelan su primera polémica en Buenos Aires.

De acuerdo a la revelación de Tomas Robbio en DSports, el cuerpo técnico de River Plate no ve a Kendry Páez a un nivel físico óptimo para jugar en el ‘Millonario’. Por lo cual, Marcelo Gallardo y sus colaboradores irían llevando de a poco al jugador ecuatoriano.

Con esto se pone en duda que Kendry debute el siguiente fin de semana, cuando River Plate esté enfrentado a Tigre. El volante ecuatoriano también tiene que llevar a cabo un proceso de adaptación; apenas va sus primera sesiones de entrenamiento.

Para el pasado fin de semana, Kendry ni fue convocado para el partido con Rosario Central, donde River acabó empatando 0 a 0. El tricolor tiene un contrato largo aún y está dando sus primeros pasos en uno de los equipos más grandes de la historia de Sudamérica.

Tweet placeholder

En el Mundo River, los hinchas ya se han mostrado emocionados por la llegada de Kendry Páez y confían en que el ecuatoriano podrá ayudar al equipo a volver a los primeros lugares. Páez apunta a que su paso por River Plate lo vuelva a consolidar como un talento emergente.

Publicidad

Los números de Kendry Páez en Francia

¡Última hora! Emelec tiene nuevo presidente que llegaría con estos fichajes

ver también

¡Última hora! Emelec tiene nuevo presidente que llegaría con estos fichajes

En Francia con el Racing de Estrasburgo, Kendry Páez sumó 718 minutos en 21 partidos. Solo marcó 1 gol. No obstante, en todo el mes de enero apenas jugó 11 minutos y viene con una irregularidad que también le habría pasado factura desde lo físico.

El contrato de Kendry Páez

Kendry Páez firmó un contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. Por lo cual, el volante ecuatoriano estará fuera de Europa por el siguiente año y medio, en una sesión muy larga de Chelsea. No se descarta que en este periodo se dé una venta.

Encuesta

¿Crees que Kendry Páez debutará con River este fin de semana?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo descartó a Kendry Páez por falta de nivel físico óptimo.
  • El volante ecuatoriano llega a River Plate cedido por el Chelsea hasta mediados de 2027.
  • Kendry Páez sumó apenas 11 minutos de juego durante todo el mes de enero en Francia.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Kendry Páez recién llegó a River Plate y ya le dieron una primera mala noticia
Fútbol de Ecuador

Kendry Páez recién llegó a River Plate y ya le dieron una primera mala noticia

Kendry Páez fue presentado en River Plate y así reaccionaron los hinchas: "Tiemblan los boliches de Buenos Aires..."
Fútbol de Ecuador

Kendry Páez fue presentado en River Plate y así reaccionaron los hinchas: "Tiemblan los boliches de Buenos Aires..."

"Más noches que Batman..." El polémico periodista argentino que 'destruyó' a Kendry Páez
Fútbol de Ecuador

"Más noches que Batman..." El polémico periodista argentino que 'destruyó' a Kendry Páez

Video: Luis Díaz dejó sin palabras a UEFA con esta jugada
Champions League

Video: Luis Díaz dejó sin palabras a UEFA con esta jugada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo