No todo es felicidad: Emelec recuperó a Pizzini, pero perdería a otro titular

Durante toda la semana se especuló con el estado de Pizzini en Emelec, el volante argentino se lesionó en el Clásico del Astillero y asustó a todos. Sin embargo, ya está recuperado y estaría ante Orense. La baja sería otra para el club azul de cara a este encuentro.

De acuerdo a lo que trasciende en Emelec, otro jugador que estaría en problemas físicos es Miller Bolaños. El ‘Killer’ no viene bien físicamente y se duda, en un principio, que comience el partido como titular, podría venir desde el banco de suplentes para jugar algunos minutos.

Miller Bolaños también es uno de los fichajes de Emelec que aún se muestra en “deuda” con el club azul. El jugador ecuatoriano no ha podido demostrar el nivel que se esperaba, aunque el poco fútbol ofensivo que viene mostrando el club sale de sus pies y de Pizzini.

Estos problemas físicos en Emelec son “nomales”, puesto que, el club azul no hizo una pretemporada como debe ser. El club estuvo casi todo enero sin entrenar y apenas en febrero se dieron ciertos trabajos hasta que llegó la directiva. El club no jugó ningún amistoso previo al comienzo del torneo.

Miller Bolaños viene siendo titular en Emelec. (Foto: Imago)

El partido contra Orense también es un encuentro clave en este momento para Emelec. El club lleva -2 puntos en la tabla de posiciones y si no empieza a sumar puntos, el descenso lo comenzará a apretar. Además, Vicente Sánchez ya necesita un triunfo.

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El contrato de Miller Bolaños con Emelec

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Miller Bolaños casi se va de Emelec a este comienzo de temporada, puesto que, aunque era un nuevo fichaje no había acuerdo entre el club y la directiva sobre su salario. El jugador había firmado con otra directiva por un sueldo muy alto que complicaba al nuevo directorio.

¿A qué hora juega Emelec contra Orense?

El partido de Emelec contra Orense comenzará desde las 15H30 de este domingo, 15 de marzo de 2026. Se espera un estadio Capwell casi al tope de su capacidad, al ser el segundo partido de local.

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En síntesis: