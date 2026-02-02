Es tendencia:
¡Última hora! Emelec tiene nuevo presidente que llegaría con estos fichajes

Tras dos años de terror, Emelec ya tendría un nuevo presidente para la temporada 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Emelec viene de dos años muy difíciles, donde ha tenido que pelear en los puestos de descenso y también 3 presidentes. Ahora, intervenido por la FEF, se dará una nueva elección y llega un cuarto presidente desde 2023. El nuevo mandatario llegaría con varios fichajes.

Mediante sus redes sociales, Emelec confirmó que dos listas trataron de inscribirse para 2026. Solo 1 fue aprobada, la comandada por José David Jiménez y Cristhian Noboa. Esta candidatura cumplió con todos los reglamentos y finalmente fue inscrita.

No obstante, no tiene rival para las elecciones. Puesto que, se confirmó que la otra lista que trató de ser inscrita, la de John William Guaranda, no pudo ser habilitada por incumplir con varios artículos del reglamento de elecciones. No hay más plazo para inscribir a otra lista.

Por lo cual, el ya virtual nuevo directorio de Emelec, está trabajando con el interventor del club para cumplir con las sanciones FIFA y fichar nuevos jugadores. Entre estos futbolistas, estarían: Brian Oyola, Anthony Landázuri, y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Ahora todo está en la “cancha” de los socios de Emelec. Para esta nueva elección están habilitados a votar 818 socios, pero para que el 21 de febrero gane esta lista (Jiménez y Noboa) deben votar la mitad más 1, es decir, se necesita que 410 socios acudan a las elecciones.

Las sanciones y deudas que tiene Emelec

Deportivo Quito le ganaría un fichaje a Barcelona SC y a César Farías

Emelec ahora mismo tiene deudas superior a los 5 meses con sus jugadores, y tenía 10 castigos en FIFA, no obstante, en las últimas horas se reveló que ya hay una menos y el club las cumplirá más adelante todas para poder inscribir a sus nuevos fichajes.

¿Cuándo comienza la LigaPro 2026?

La LigaPro comienza oficialmente el próximo 20 de febrero. Por lo cual, Emelec llegará a este comienzo de campeonato sin una presidencia clara, pero es muy probable que con nuevos jugadores y fichajes que la única lista a dirigir el club estaría administrando.

En síntesis

  • José David Jiménez y Cristhian Noboa encabezan la única lista inscrita para presidir al Emelec.
  • Las elecciones requieren que 410 socios voten el 21 de febrero para validar la directiva.
  • El club busca fichar a Brian Oyola y Anthony Landázuri tras resolver sanciones de FIFA.
