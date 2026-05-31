Hinchas piden que Ecuador no lleve a este jugador al Mundial: "Está acabado"

La Selección de Ecuador no terminó de convencer en su totalidad a los hinchas y piden que Beccacece no lleve a un jugador al Mundial.

La Selección de Ecuador ganó en su amistoso contra Arabia Saudita, y pese a que hubo varios nombres nuevos, la ‘Tri’ también tuvo algunos titulares frecuentes. Uno de ellos fue señalado por los hinchas y los aficionados le piden a Sebastián Beccacece que no vaya al Mundial 2026.

Pervis Estupiñán fue el jugador más señalado, al lateral ecuatoriano se lo vio errático en los pases, intrascendente en la ofensiva y superado varias veces por jugadores de menor nivel.

Este año al ex Brighton lo aquejaron varias lesiones y tras solo un semestre hay rumores de que el AC Milan tiene decidido venderlo, incluso resignando dinero en relación a lo que pagaron en enero.

Pervis Estupiñán ha sido fijo en convocatorias y en el once en todo el proceso de Sebastián Beccacece, sin embargo si no recupera su nivel probablemente el DT opte por adaptar a Piero Hincapié en ese puesto.

La Selección de Ecuador daría su lista de convocados al Mundial este 1 de junio, plazo límite que da la FIFA. Pese a su irregular semestre, el actual jugador del Milan sería convocado.

¿Cuándo sale la lista oficial de la Selección de Ecuador?

Se espera que la lista oficial de la Selección de Ecuador se revele el próximo lunes, 1 de junio de 2026. Ya los 26 convocados de ‘La Tri’ para el Mundial disputarán el amistoso ante Guatemala y quedarán concentrados para el debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil.

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En resumen