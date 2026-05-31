El nuevo salario que el PSG le ofrecería a William Pacho tras ganar su segunda Champions League

William Pacho ganó su segunda UEFA Champions League y el PSG le ofrecería un nuevo salario en una renovación que ya negocian.

William Pacho acaba de hacer historia al ser parte del PSG bicampeón de Champions. Por segundo año consecutivo está entre el top de defensores del Mundo y el gigante francés no quiere que haya riesgos de una posible transferencia.

Según medios franceses, el PSG ya iniciará conversaciones para extender el contrato del seleccionado ecuatoriano. Su vínculo en la actualidad es hasta el 2029.

Una renovación vendría con un aumento salarial, actualmente percibe cerca 9 millones de euros al año. Con su renovación ganaría al menos 12 millones, superando cracks como Joao Neves, Doue, Goncalo Ramos entre otros.

Su precio de salida también subiría, aunque para Luis Enrique el ecuatoriano es intransferible no saldría por menos de 100 millones de euros. Había rumores de un posible interés del Real Madrid y del Liverpool.

William Pacho se perfila para ser titular en el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador. Este será el primer campeonato mundial del zaguero, quién ya tiene dos Copa América disputadas.

Los títulos que William Pacho lleva con el PSG

William Pacho alcanzó su noveno título con el PSG, entre los que resaltan dos UEFA Champions League, dos Ligue 1, una Supercopa de Europa.

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William Pacho – Selección de Ecuador.

En resumen