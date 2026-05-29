Gigante de Europa viajará al Mundial a negociar por Piero Hincapié

Piero Hincapié decidirá su futuro luego del Mundial y ahora revelan que en plena competencia un gigante de Europa viajará para negociar.

Lo que parecía el inicio de una larga carrera en el Arsenal podría terminar en un cambio de equipo para Piero Hincapié. La temporada no se acaba y siguen los rumores de un posible cambio de club para el defensa ecuatoriano.

Según Mr.Offsider, en pleno Mundial 2026, el FC Barcelona viajará a Estados Unidos a reunirse con Piero Hincapié para ficharlo. La idea es que este mismo mercado el central ecuatoriano sea traspasado.

En la delegación que viajará desde España estaría el portugués Deco, director deportivo del Barca. Primero, el Arsenal comprará a Hincapié desde el Bayer Leverkusen por 53 millones de euros.

Es el segundo día de rumores que vinculan a Piero Hincapié con el gigante español. Otros medios apuntan a que el Barca no pagaría los 60 millones que pide el Arsenal.

Lo más probable es que Piero Hincapié no esté presente en las reuniones ya que estará enfocado en la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. Sea como defensa o lateral, seguramente será titular.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, el jugador ecuatoriano tiene que ser primero comprado por los ‘Gunners’ y luego se decidirá su futuro. Otro equipo que lo quiere fichar es el Galatasaray que ya estuvo preguntando por él.

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Piero Hincapié – Arsenal campeón de la Premier League.

En resumen