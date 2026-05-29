La Selección de Ecuador enfrentará a Arabia Saudita en uno de sus amistosos previo al Mundial 2026 y aquí hay opciones para seguirlo.

La Selección de Ecuador se enfrenta a Arabia Saudita en un nuevo amistoso internacional, previo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro está programado para este sábado 30 de mayo y lo podrás seguir minuto a minuto en Bolavip pero también por televisión.

La Selección de Ecuador se alista para la Copa del Mundo, compartiendo grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El debut será contra los recientes campeones de África 2024.

¿Qué canal pasa el partido entre Ecuador y Arabia Saudita?

El partido entre Ecuador y Arabia Saudita se disputará el sábado 30 de mayo desde las 18:30 (hora de Ecuador) en el estadio Red Bull Arena, en Nueva Jersey, y se transmitirá por El Canal del Fútbol (en pay per view).

Arabia Saudita por su parte también clasificó al Mundial y comparte grupo con Cabo Verde, España y Uruguay.

Fecha, hora y TV del partido:

Ecuador vs. Arabia Saudita ​

Sábado 30 de mayo, 2026 ​

Estadio Red Bull Arena, Nueva Jersey

18:30 (hora Ecuador) ​

19:30 (hora este Estados Unidos) ​

La Selección de Ecuador viene de dos empates ante rivales UEFA y CAF.