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Dónde ver el amistoso internacional Ecuador vs. Arabia Saudita previo al Mundial 2026

La Selección de Ecuador enfrentará a Arabia Saudita en uno de sus amistosos previo al Mundial 2026 y aquí hay opciones para seguirlo.

Dónde ver el amistoso internacional Ecuador vs. Arabia Saudita previo al Mundial 2026
Dónde ver el amistoso internacional Ecuador vs. Arabia Saudita previo al Mundial 2026

La Selección de Ecuador se enfrenta a Arabia Saudita en un nuevo amistoso internacional, previo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro está programado para este sábado 30 de mayo y lo podrás seguir minuto a minuto en Bolavip pero también por televisión.

La Selección de Ecuador se alista para la Copa del Mundo, compartiendo grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El debut será contra los recientes campeones de África 2024.

¿Qué canal pasa el partido entre Ecuador y Arabia Saudita?

El partido entre Ecuador y Arabia Saudita se disputará el sábado 30 de mayo desde las 18:30 (hora de Ecuador) en el estadio Red Bull Arena, en Nueva Jersey, y se transmitirá por El Canal del Fútbol (en pay per view).

Arabia Saudita por su parte también clasificó al Mundial y comparte grupo con Cabo Verde, España y Uruguay.

Fecha, hora y TV del partido:

  • Ecuador vs. Arabia Saudita ​
  • Sábado 30 de mayo, 2026 ​
  • Estadio Red Bull Arena, Nueva Jersey
  • 18:30 (hora Ecuador) ​
  • 19:30 (hora este Estados Unidos) ​
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Gustavo Dávila
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