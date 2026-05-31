El PSG iría por otro ecuatoriano tras ganar su segunda Champions League

El PSG sumaría a un segundo seleccionado ecuatoriano, esto según rumores poco después de haberse coronado de la Champions con William Pacho.

El PSG viene de ganar su segunda UEFA Champions League y tras los festejos empiezan a pensar en el armado del plantel del siguiente año. Los franceses buscan fichajes e iría por un segundo seleccionado de Ecuador.

Según medios parísinos, el PSG busca al recambio de Marquinhos y una de sus opciones prioritarias sería Joel Ordóñez. El zaguero ecuatoriano está en planes de varios gigantes de Europa según reportes de todo este mes.

La pista que también achica la lista en favor del ecuatoriano es que el elegido sería un sudamericano. Joel Ordóñez dejará el Club Brujas por 40 millones de euros.

El cuadro belga lo había cotizado en enero en 25 millones pero tras una nueva temporada ganando la liga de Bélgica, siendo titular en la Selección de Ecuador y haber recibido varios sondeos, ahora se cotiza en su precio actual.

Si es de poderío económico, el PSG tiene mayor presupuesto que los otros supuestos interesados que serían el Inter de Milán, la Juventus y el Liverpool de Inglaterra.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En toda esta temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 46 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 4 goles y sumó más de 3.800 minutos. A sus 22 años se proyecta como uno de los grandes central del futuro en Europa.

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Joel Ordóñez – Selección de Ecuador. Foto: Getty

En resumen