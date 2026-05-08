En medio de los rumores del mercado de fichajes de LigaPro, ponen al histórico Carlos Bianchi como próximo DT de los grandes.

Sin duda los rumores de los mercados de fichajes de LigaPro siguen sumando nombres importantes, y ahora es el turno de Carlos Bianchi. El histórico DT argentino tendría dos opciones para dirigir en Ecuador.

Según el periodista Ufredo Borbor de Marca 90, Carlos Bianchi será el siguiente entrenador de Liga de Quito, en reemplazo de Tiago Nunes. Los ‘albos’ volvieron a perder y cambiarán de entrenador.

Con algo sorpresa, el periodista Roberto Bonafont agregó que el ex Boca Juniors y Vélez Sarsfield fue ofrecido a uno de los grandes de Guayaquil. Producto de malos resultados, tanto Barcelona como Emelec buscan un nuevo director técnico.

El DT argentino está alejado de los banquillos desde el 2014, año en que fue despedido de su tercer ciclo como entrenador de Boca. Carlos Alfaro Moreno aclaró que según su info, Bianchi está retirado de la actividad.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Publicidad

Carlos Bianchi fue campeón de América y del Mundo con Boca.

En resumen