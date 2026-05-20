Emelec quedó eliminado de la Copa Ecuador y ahora irían por este DT para reemplazar a Nasuti

Emelec se despidió de la Copa Ecuador y ahora las negociaciones por este DT se apresuran.

Este miércoles 20 de mayo de 2026, Emelec se quedó eliminado de la Copa Ecuador después de caer en una tanda de penales casi eterna contra Daquilema. Los azules perdieron 10 a 9 y eso hará que apresuren las negociaciones por este DT.

De acuerdo a la información de Ecuagol, Alfredo Arias es la prioridad de Emelec para que sea su nuevo entrenador. El club ahora es dirigido por Cristian Nasuti, pero tras este fracaso lo más probable es que su salida se apresure en las siguientes horas.

Emelec no tiene un nuevo DT después de que Vicente Sánchez se marchara y la crisis interna viene creciendo en el plantel. Pelean descenso en la LigaPro y ahora pierden la chance de nuevamente pelear un campeonato en el fútbol ecuatoriano.

La crisis que vive Emelec ya no se “maquilla” con los resultados como en 2025, donde justamente fue la Copa Ecuador la que tuvo al plantel hasta finales de año peleando por ganar el campeonato. En este año, están muy lejos de esos números y complicados en todos los frentes.

¿DOBLE TOQUE O GOL?



Toto Emelec reclamó el penal de Huilca alegando que el jugador de Daquilema la tocó con los dos pies.#CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/YGt6XnVxag — DSPORTS (@DSports) May 20, 2026

Alfredo Arias suena cada vez más fuerte para llegar al ‘Bombillo’, pero el DT no se decide a regresar porque tiene contrato con Junior y mientras en Colombiano terminen su contrato, el estratega ya ha revelado que su intención es cumplirlo y no escuchará ofertas.

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La gran chance que perdió Emelec en la LigaPro

Emelec en esta Copa Ecuador perdió dos grandes oportunidades. El club azul desperdició la oportunidad de ganar un nuevo campeonato, mientras que también en caso de ser campeón se hubiera metido a jugar la Copa Libertadores. Ahora no hará nada en este año.

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