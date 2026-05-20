Revelan 24 convocados de la Seleción de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador tendrá que esperar hasta el 1 de junio para conocer la lista de convocados al Mundial, sin embargo ya filtraron 24.

La Selección de Ecuador se guardará el derecho de esperar hasta el último día permitido para dar a sus convocados para el Mundial 2026, sin embargo al menos 24 jugadores ya estarían confirmados para el torneo.

Según el periodista Alfonso Harb, Sebastián Beccacece ya tiene 24 convocados para el Mundial 2026 y los dos cupos restantes se lo pelean los arqueros y los delanteros. El comunicador dio la lista de los que ya estarán presentes en Estados Unidos, México y Canadá.

Los convocados de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 son:

Arqueros: Gonzalo Valle, Hernán Galíndez

Defensas: Joel Ordoñez, Pacho, Hincapié, Preciado, Estupiñán, Jackson Porozo, Félix Torres, José Hurtado.

Volantes: Alan Franco, Moisés Caicedo, Jordi Alcívar, Pedro Vite, Anthony Valencia, Kendry Páez, Alan Minda.

Delanteros: Gonzalo Plata, John Yeboah, Enner Valencia, Nilson Ángulo, John Mercado, Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo.

El comunicador también dio los nombres de los ‘finalistas’ a quedarse con los dos cupos finales. En el arco serían: Omar Carabalí, Moisés Ramírez y David Cabezas, mientras que en los delanteros saldrán de Janner Corozo, Elías Legendre y Jéremy Arevalo.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

Janner Corozo podría ser una de las novedades de la Selección de Ecuador.

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En resumen