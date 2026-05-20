Daquilema vs Emelec HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Ecuador?

Emelec vuelve a jugar en la Copa Ecuador y ahora el 'Bombillo' enfrenta a Daquilema.

Este miércoles 20 de mayo de 2026 Emelec debuta en la Copa Ecuador y lo hará contra Daquilema en un partido muy importante por los 16avos. Ya calló eliminado un equipo de la LigaPro, después de que Libertad no pudiera con Liga de Portoviejo.

¿Qué canal pasa el Daquilema vs Emelec por la Copa Ecuador?

Daquilema contra Emelec por la Copa Ecuador comenzará desde las 15H30 y se podrá ver por:

DGO y DSports

Teleamazonas

El ‘Bombillo’ viene arrastrando una muy mala racha en la LigaPro que incluso terminó con el ciclo de Vicente Sánchez. Por lo cual, ahora necesita una victoria para avanzar en este torneo, el cual nunca ha podido ganar en toda su historia y en 2025 llegó a semifinales.

Los convocados de Emelec para jugar la Copa Ecuador. (Foto: @CSEmelec)

Daquilema llega a esta Copa Ecuador como uno de los equipos campeones de su provincia y en Riobamba buscará dar el batazaco del torneo. Además, el club también estuvo muy cerca de llegar a la primera categoría de Ecuador por comprar a Delfín.

El premio que da la Copa Ecuador

La Copa Ecuador se convierte en una “ventana” para los equipos grandes de Ecuador que no puedan ganar en la LigaPro su cupo a Copa Libertadores. Ya que este torneo también da un cupo a la Copa Libertadores para jugar el repechaje desde la Fase 1.

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