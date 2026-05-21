Así quedó Liga de Quito en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes

Liga de Quito ganó a Lanús en Copa Libertadores, se metió a 8vos de final y sigue sumando también puntos en la tabla del Mundial de Clubes.

Liga de Quito cumplió su primer objetivo del semestre, el cuadro ‘albo’ está en los 8vos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Lanús por 2-0. La otra buena noticia es que siguen sumando puntos para la tabla del Mundial de Clubes 2029.

Liga de Quito llegó a los 50 puntos en la tabla clasificatoria y sigue firme en el tercer lugar, solo por debajo de Flamengo y Palmeiras. A día de hoy, los ‘albos’ estarían acompañando a los dos gigantes de Brasil en el certamen.

Flamengo, como campeón 2025, ya está clasificado al certamen, Liga por su parte estira a trece puntos de ventaja sobre el cuarto equipo en el ranking: Estudiantes de La Plata.

Para Liga, es prioridad máxima seguir ganando en el torneo local para lograr la clasificación a fase de grupos del torneo continental el siguiente año. Los ‘albos’ se encuentran en el hexagonal de torneos internacionales.

Esta jornada resultó favorable para los ‘albos’, Palmeiras y Estudiantes de La Plata perdieron y no sumaron, mientras Liga de Quito además cierra la fase de grupos con Always Ready.

Tabla Mundial de Clubes 2026.

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Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Liga de Quito ganó con goles de Fernando Cornejo y un autogol.

En resumen

Liga de Quito alcanzó los 50 puntos en la tabla del Mundial de Clubes 2029.

alcanzó los en la tabla del Mundial de Clubes 2029. El cuadro ‘albo’ mantiene el tercer lugar del ranking, superando a Estudiantes de La Plata .

del ranking, superando a . El club ecuatoriano cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Always Ready.