Los posibles rivales de Liga de Quito en los octavos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y ya tiene un panorama claro de sus posibles rivales.

Liga de Quito venció 2-0 a Lanús y es el nuevo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora contra Mirassol se jugarán el primer lugar de la tabla. Ya en la siguiente ronda, hay algunos posibles rivales definidos.

A falta de una fecha, se empiezan a definir los clasificados de algunos grupos y otros que están a un punto de meterse a 8vos. Entre los confirmados ya están Independiente del Valle, Rosario Central, Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Cerro Porteño y Mirassol.

Los que están a nada de sellar su clasificación y sumarse a esta lista están Palmeiras, Platense, Estudiantes de La Plata/DIM, y el grupo más parejo, el de Cruzeiro, Boca Jrs, U. Católica y Barcelona SC.

Liga de Quito ganó a Lanús y además sumó también puntos para la tabla del Mundial de Clubes 2029. Los ‘albos’ sin embargo no están tan cómodos en la tabla del campeonato ecuatoriano de este año.

Liga de Quito podría enfrentar a Barcelona SC e Independiente del Valle si el sorteo así lo decide, en esta ronda no hay las limitaciones del cruce de equipos por país.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Liga de Quito ganó con gol de Fernando Cornejo y otro en contra.

Dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores

Los partidos de Liga de Quito y el resto de la Copa Libertadores son transmitidos por ESPN y disponible vía streaming en Disney+ Premium.

En resumen

Liga de Quito derrotó 2-0 a Lanús y clasificó a los octavos de la Copa Libertadores.

El conjunto dirigido por Tiago Nunes definirá el primer lugar de su grupo ante Mirassol.

Los ‘albos’ podrían enfrentar en la siguiente fase a Barcelona SC o Independiente del Valle