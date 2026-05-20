Arquero rechazó a Millonarios y el club tiene nuevo candidato

Millonarios busca un nuevo arquero y uno de sus objetivos prioritarios ya rechazó al equipo para el segundo semestre.

Una de las prioridades que tiene Millonarios para el segundo semestre es la del arquero, sin embargo la búsqueda se ha complicado. Revelan que uno de los máximos candidatos que tiene el club azul ha rechazado la oferta definitivamente.

Santiago Mele, arquero colombiano del Monterrey CF rechazó categóricamente volver al fútbol nacional. Millonarios rápidamente se movió y ya intentará fichar a Tomás Marchiori.

El arquero argentino se encuentra en Vélez Sarsfield y es justamente suplente del colombiano Álvaro Montero. El portero quiere recuperar regularidad y está abierto a un cambio de equipo.

Millonarios aún debe resolver buscarle club a Guillermo De Amores y definir si finalmente renovará a Diego Novoa. El arquero que llegue está perfilado para ser el nuevo titular.

José Contreras y Joan Parra son otros de los nombres que maneja Fabián Bustos para el arco en el segundo semestre. Estos dos son más viables en lo económico.

Los títulos en la carrera de Tomás Marchiori

Tomás Marchiori tiene una larga carrera en Argentina con cinco temporadas en primera, sus máximos logros son la primera división con Vélez, así como la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Publicidad

Tomás Marchiori – Vélez Sarsfield.

En resumen