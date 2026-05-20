El DT colombiano Leonel Álvarez rechazaría ser entrenador del DIM pero hay una selección que trabaja para contratarlo.

Los rumores de que Leonel Álvarez ya estaba como nuevo entrenador del DIM quedarán en eso, rumores. Al parecer el DT colombiano descartó llegar a Medellín y se lo pelearía una selección.

Medios colombianos se hicieron eco de que no hubo acuerdo entre Leonel Álvarez y DIM, esto debido a unas supuestas cláusulas que el entorno del DT habría pedido en caso de que sea cesado del cargo.

El periodista Julián Céspedes señala que una selección que ya tuvo a un DT colombiano lo tiene en carpeta, esto reduce a tres opciones: las selecciones de Panamá, Costa Rica y El Salvador.

El comunicador señala que la directiva de la selección interesada lo tiene muy valorado aunque no hay nada cerrado. Leonel Álvarez en este mercado sonó para Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

DIM hará un esfuerzo para seguir negociando y acercarse a las cláusulas que pide el entrenador aunque el entorno estaría también analizando otras opciones. Con esto, las decisiones deportivas como fichajes y salidas quedan en pausa.

Los fichajes que quiere el DIM para el segundo semestre

El DIM estaría buscando delanteros como prioridad y han sonado como opciones Duván Vergara y Germán Cano, aunque según rumores ambos habrían sido pedidos por el mismo Leonel Álvarez.

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Duván Vergara es el gran fichaje que quiere el DIM. Foto: Getty

En resumen