Los rumores de que Leonel Álvarez ya estaba como nuevo entrenador del DIM quedarán en eso, rumores. Al parecer el DT colombiano descartó llegar a Medellín y se lo pelearía una selección.
Medios colombianos se hicieron eco de que no hubo acuerdo entre Leonel Álvarez y DIM, esto debido a unas supuestas cláusulas que el entorno del DT habría pedido en caso de que sea cesado del cargo.
El periodista Julián Céspedes señala que una selección que ya tuvo a un DT colombiano lo tiene en carpeta, esto reduce a tres opciones: las selecciones de Panamá, Costa Rica y El Salvador.
El comunicador señala que la directiva de la selección interesada lo tiene muy valorado aunque no hay nada cerrado. Leonel Álvarez en este mercado sonó para Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.
DIM hará un esfuerzo para seguir negociando y acercarse a las cláusulas que pide el entrenador aunque el entorno estaría también analizando otras opciones. Con esto, las decisiones deportivas como fichajes y salidas quedan en pausa.
Los fichajes que quiere el DIM para el segundo semestre
El DIM estaría buscando delanteros como prioridad y han sonado como opciones Duván Vergara y Germán Cano, aunque según rumores ambos habrían sido pedidos por el mismo Leonel Álvarez.
Duván Vergara es el gran fichaje que quiere el DIM. Foto: Getty
En resumen
- El director técnico Leonel Álvarez descartó llegar al DIM tras no alcanzar un acuerdo contractual.
- Una selección centroamericana (Panamá, Costa Rica o El Salvador) tiene en carpeta al estratega colombiano.
- Las negociaciones caídas pusieron en pausa los fichajes de delanteros que planeaba el club de Medellín.