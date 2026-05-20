Regresa desde Portugal: El anuncio que sorprendió a todo Millonarios en plena Copa Sudamericana

Descubre quién es el jugador que regresa desde Portugal tras el sorpresivo anuncio que sacudió a Millonarios en plena Sudamericana.

Millonarios le apunta a clasificar a los dieciseisavos u octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 para que el primer semestre del 2026 no sea un fracaso, y en plena espera por saber si cumplirá con este objetivo, llegó un anuncio que sorprendió a todos: regresa desde Portugal.

Sergio Mosquera regresó a la defensa y se notó lo que pesó su ausencia. El defensor central volvió a jugar en el empate 1-1 ante Sao Paulo del 19 de mayo luego de estar por fuera de la canchas desde el 17 de marzo por una ruptura del tendón del pectoral mayor.

La ausencia de Mosquera dejó en evidencia que Millonarios carece de buenos defensores centrales que pueden reemplazar a los habituales titulares: Andrés Llinás y Jorge Arias. Ante este problema, llegó un anuncio que ilusiona a los hinchas azules para el próximo semestre.

El anuncio que sorprendió a todo Millonarios: regresa desde Portugal

El jugador que regresa a Millonarios. (Foto: X / @olsendeportes)

En plena participación de Millonarios en la Copa Sudamericana, le falta jugar la última fecha de la fase de grupos ante O’Higgins, el periodista Marino Olsen de Win Sports anunció en X que “el zaguero central zurdo Darwin Cortés (19 años) regresa a Millos tras finalizar el préstamo con Vitoria Guimaraes de Portugal. Su contrato con el club embajador se extiende hasta abril de 2027″.

El próximo partido de Millonarios no es en Copa Sudamericana

Al no haber clasificado a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026, Millonarios empezó a jugar la Copa Colombia desde la fase de grupos. Por ese motivo, su próximo partido no es en Copa Sudamericana, ya que enfrenta a Boyacá Chicó el sábado 23 de mayo a las 3:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’ por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Colombia.

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