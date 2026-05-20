Última hora: Enner Valencia definió en qué equipo jugará después del Mundial 2026

Enner Valencia viene sonando para llegar a Emelec en las últimas semanas y también de manera sorpresiva se lo relacionó con Deportivo Cali en Colombia. Sin embargo, ahora mismo se ha revelado que el delantero ecuatoriano no piensa salir de México.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, Enner Valencia no dejaría México y se quedaría en Pachuca al menos hasta terminar el año. El goleador de Ecuador quiere seguir su carrera en el extranjero y no hay regreso a Sudamérica a la vista en estos meses.

El Mundial de 2026 será el último torneo que Enner Valencia jugará a nivel internacional con la Selección de Ecuador. Por lo cual, después de este torneo ya su carrera estaría totalmente centrada en los clubes. Además, en México aún tiene un contrato largo.

En Colombia también Enner Valencia sonó con fuerza para un equipo como el Deportivo Cali, pero ya en varias ocasiones su futuro viene siendo más relacionado con un retiro en Ecuador con Emelec. Y después de la Copa del Mundo le quedaría poco al jugador.

‘Superman’ es uno de los grandes delanteros de Sudamérica y uno de los goleadores históricos de los mundiales. En 2022, fue uno de los mejores jugadores de todos el torneo después de anotar 3 goles en los primeros 2 partidos del torneo.

El contrato de Enner Valencia con Pachuca

La salida de Enner Valencia de México también se ve muy complicada porque el delantero ecuatoriano tiene un contrato hasta 2027 en Pachuca. Por lo cual, si algún equipo lo quiere se debe dar una negociación para su fichaje o forzar su salida.

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Enner Valencia se quedaría en Pachuca. (Foto: GettyImages)

En síntesis: