Tras la victoria de Liga de Quito ante Lanús: así quedó la tabla de posiciones del grupo G

Este miércoles 20 de mayo de 2026, Liga de Quito consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores y prácticamente aseguró su cupo a los 8vos del torneo CONMEBOl. Los ecuatorianos tuvieron que sufrir, pero ya pueden empezar a pensar en rivales.
La tabla de posiciones del grupo de Liga de Quito:
Así quedó la tabla de posiciones del grupo G en la Copa Libertadores:
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Mirassol
|5
|4
|0
|1
|7
|3
|4
|12
|LDU Quito
|5
|3
|0
|2
|5
|3
|2
|9
|Lanus
|5
|2
|0
|3
|2
|6
|-4
|6
|Always Ready
|5
|1
|0
|4
|5
|6
|-1
|3
Ahora en la última fecha a Liga de Quito le alcanza con un empate o hasta perdiendo para entrar a los octavos de final. Porque el club ecuatoriano ya tiene el duelo a favor ante Lanús, ahora el objetivo es tratar de ser primero y quitarle el lugar a Mirassol.
¿Cómo se jugará la siguiente fecha en la Copa Libertadores en el grupo G?
Así se jugará la fecha 6 del grupo de la Copa Libertadores:
- Liga de Quito vs Always Ready
- Lanús vs Mirassol
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