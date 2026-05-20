Tras la victoria de Liga de Quito ante Lanús: así quedó la tabla de posiciones del grupo G

Liga de Quito consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores y ya prácticamente está en octavos de final.

Este miércoles 20 de mayo de 2026, Liga de Quito consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores y prácticamente aseguró su cupo a los 8vos del torneo CONMEBOl. Los ecuatorianos tuvieron que sufrir, pero ya pueden empezar a pensar en rivales.

La tabla de posiciones del grupo de Liga de Quito:

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G en la Copa Libertadores:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Mirassol 5 4 0 1 7 3 4 12 LDU Quito 5 3 0 2 5 3 2 9 Lanus 5 2 0 3 2 6 -4 6 Always Ready 5 1 0 4 5 6 -1 3

Ahora en la última fecha a Liga de Quito le alcanza con un empate o hasta perdiendo para entrar a los octavos de final. Porque el club ecuatoriano ya tiene el duelo a favor ante Lanús, ahora el objetivo es tratar de ser primero y quitarle el lugar a Mirassol.

¿Cómo se jugará la siguiente fecha en la Copa Libertadores en el grupo G?

Así se jugará la fecha 6 del grupo de la Copa Libertadores:

Liga de Quito vs Always Ready

Lanús vs Mirassol