Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Quito

Tras la victoria de Liga de Quito ante Lanús: así quedó la tabla de posiciones del grupo G

Liga de Quito consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores y ya prácticamente está en octavos de final.

Liga de Quito venció a Lanús y está casi en 8vos de Copa Libertadores
© GettyImages/ Edit BVLiga de Quito venció a Lanús y está casi en 8vos de Copa Libertadores

Este miércoles 20 de mayo de 2026, Liga de Quito consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores y prácticamente aseguró su cupo a los 8vos del torneo CONMEBOl. Los ecuatorianos tuvieron que sufrir, pero ya pueden empezar a pensar en rivales.

La tabla de posiciones del grupo de Liga de Quito:

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G en la Copa Libertadores:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Mirassol540173412
LDU Quito53025329
Lanus 520326-46
Always Ready510456-13

Ahora en la última fecha a Liga de Quito le alcanza con un empate o hasta perdiendo para entrar a los octavos de final. Porque el club ecuatoriano ya tiene el duelo a favor ante Lanús, ahora el objetivo es tratar de ser primero y quitarle el lugar a Mirassol.

¿Cómo se jugará la siguiente fecha en la Copa Libertadores en el grupo G?

Así se jugará la fecha 6 del grupo de la Copa Libertadores:

Ver también

Última hora: Enner Valencia definió en qué equipo jugará después del Mundial 2026

  • Liga de Quito vs Always Ready
  • Lanús vs Mirassol

Encuesta

¿Quién será el puntero del grupo?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones