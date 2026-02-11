El sorpresivo equipo que se quedaría con Sebastián Beccacece luego del Mundial

Sebastián Beccacece tiene contrato vigente con la Selección de Ecuador hasta que finalice la participación de la ‘Tri’ en la Copa del Mundo, sin embargo ya dan detalles de su futuro y hay sorpresa entre los hinchas.

Los medios de Ecuador hacen eco de que FIFA y CONMEBOL le han dado el ok a Francisco Egas para ir por una reelección como presidente de la FEF por un tercer período. En caso de ser electo, Sebastián Beccacece tiene muchas chances de ser renovadp por un proceso más.

Radio La Red señala que Egas en teoría sería reelecto ya que tiene el apoyo de clubes y asociaciones para quedarse por cuatro años más. En principio, Beccacece podría ser renovado hasta diciembre, que es cuando oficalmente acaba el período del directivo.

Mucho dependerá también de lo que haga Ecuador en la Copa del Mundo, ya que una mala presentación podría mermar la confianza que tienen sobre el cuerpo técnico del argentino. Selecciones como la de Chile y clubes como Newells están pendietnes del futuro del DT.

En más de una ocasión Francisco Egas ha dado su respaldo público al argentino y el trabajo hecho, pese a que su forma de jugar es algo resistida por los aficionados de la Tri.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 16 encuentros, sumando 6 victorias, 9 empates y tan solo 1 derrota. De acuerdo a Transfermark, su contrato iría hasta finales de la temporada 2026. Las elecciones de FEF serían en 2027.

El sueldo de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece gana un salario cercano a los 2.4 millones. Es uno de los entrenadores que mejor sueldo recibe en Sudamérica.

