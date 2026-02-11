Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador, pero las repentinas elecciones que tendrá la FEF en marzo de 2026 abren un abanico de posibilidades para su futuro. El DT cuenta con el respaldo del actual directorio, pero una nueva directiva podría cambiarlo todo.

Uno de los posibles candidatos a presidir la FEF y que viene advirtiendo que se postularía para presidente es Carlos Tenorio. La ex leyenda de la Selección de Ecuador se ha mostrado muy crítico hacía Beccacece, y sus palabras hace pocas semanas toman revuelo.

“Yo creo que no es el estratega idóneo para la selección que tenemos, pero es una decisión que se respeta de la FEF“, comentó el pasado mes de enero en diálogo con Radio Cobertura. No obstante, en ese momento no se pensaba en elecciones para FEF.

Ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol inició un proceso eleccionario que podría traer varios cambios para el fútbol ecuatoriano. Se espera, que durante las siguientes semanas vayan apareciendo diferentes listas y candidatos. Se espera la propuesta de Carlos Tenorio.

Carlos Tenorio hizo historia con la Selección de Ecuador como jugador. (Foto: GettyImages)

Sebastián Beccacece se ha “ganado” diferentes detractores en la Selección de Ecuador por su manejo en las convocatorias y sus polémicas respuestas a los cuestionamientos. El DT argentino tiene contrato con ‘La Tri’ hasta finales del año 2026.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ya lleva 16 partidos entre todas las competencias y contando los amistosos. Ganó 6 partidos, empató 9 y tan solo sumó 1 derrota. No obstante, las críticas para él llegan porque no le puede dar el ‘salto de calidad’ esperado a ‘La Tri’.

¿Cuándo se elige al nuevo presidente de la FEF?

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol será elegido el próximo 17 marzo de 2026. En las siguientes semanas se irán presentando las listas de candidatos y las diferentes propuestas para guiar a la Selección de Ecuador de 2027 a 2030.

