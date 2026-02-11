Michael Estrada sí podría dejar Liga de Quito y eligió su nuevo club

Michael Estrada tiene a la expectativa de los hinchas de Emelec y Liga de Quito por saber dónde jugará la siguiente temporada. Siguen los rumores pero ya desde el club fueron contundentes con el tema.

En conversaciones con Radio La Red, Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, contó que Michael Estrada no tiene chance de jugar en otro club de LigaPro. “Sí es que sale, será a México, Brasil, Europa o ese tipo de mercados”, dijo.

Con esto queda la puerta cerrada de Liga de Quito para Michael Estrada, pese a que era la opción principal de parte de la nueva directiva de Emelec. Con esto, son tres delanteros que se alejan del club azul.

Reportaron que Michael Estrada estaba consciente de que tendría menos minutos con la llegada de Deyverson y la competencia de Jeison Medina, aún así el directivo explicó que los tres tendrían rodaje.

Estrada también fue sondeado por Barcelona cuando el entrenador era Ismael Rescalvo, ahora con César Farías, el club amarillo cerró su mercado con Sergio Núñez, Darío Benedetto y Miguel Parrales.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Michael Estrada – Toluca.

