El jugador que dejó Barcelona SC tras una conversación con Sebastián Beccacece

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y los jugadores priorizan tener minutos y regularidad para ser convocados. Es por eso que ahora un futbolista de la Selección de Ecuador, reveló que una conversación con Sebastián Beccacece lo impulsó a dejar Barcelona SC.

Xavier Arreaga le reveló a los medios de comunicación que tras una conversación con Sebastián Beccacece optó por dejar Barcelona SC. “Conversé con él, siempre me ha comentado y manifestado que lo importante es estar con ritmo futbolístico. Estar jugando. Así que estoy enfocado en hacer mi trabajo”, comentó el jugador.

Con estas declaraciones, Xavier Arreaga deja sobre la mesa la posibilidad de volver a ser convocado a la Selección de Ecuador. Aunque cuando fue llamado no era del gusto de los aficionados por lo que venía mostrando con los colores de Barcelona SC.

El central también comentó que va por tener una “buena primera etapa” con Bolívar y también destacar en la Copa Libertadores. Este rendimiento podría volver a abrirle una puerta en el Mundial 2026 y ser convocado por Beccacece en la lista de ese torneo.

La defensa de Ecuador es probablemente su línea más fuerte como equipo, y también es una de las mejores sagas del mundo con jugadores como William Pacho y Piero Hincapié. De ahí que, los otros centrales ecuatorianos pueden ser convocados, pero sería más para la rotación.

Los números de Xavier Arreaga en la temporada 2025

En la anterior temporada con la camiseta de Barcelona SC, Xavier Arreaga jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles. Estuvo en cancha cerca de 3.300 minutos. No obstante, fue uno de los más criticados y llegó a ser amenazado por los hinchas.

Los rivales de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el grupo de Ecuador para el Mundial 2026:

Alemania

Costa de Marfil

Ecuador

Curazao

