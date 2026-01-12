Este lunes 12 de enero de 2026 se reveló que un jugador ecuatoriano está cada vez más cerca de llegar al FC Barcelona, protagonizando una novela en el mercado de fichajes. El equipo ‘Culé’ se adelantaría a Real Madrid y se llevaría a este jugador.

De acuerdo a la información revelada por Michael Rosero, el jugador de Liga de Quito, Ederson Castillo, viajó hace varios días con destino a Barcelona y existe la posibilidad de que el jugador ecuatoriano de 17 años se quede en el equipo blaugrana.

Ederson Castillo es la “gran joya” de Liga de Quito y antes de este repentino viaje a Barcelona, estuvo muy cerca de Real Madrid, que ya tenía varios informes sobre el jugador ecuatoriano. El FC Barcelona se adelantó y ahora podría ficharlo para los siguientes años.

Para muchos, Ederson Castillo es considerado el “Nuevo Moisés Caicedo” y es por eso que tiene a varios equipos siguiendo sus pasos. Desde la Premier League también lo estaban siguiendo siendo el Manchester United uno de los más interesados en él.

Ederson Castillo es una joya de Liga de Quito. (Foto: Formativas LDU)

Ederson Castillo ya ha formado parte de la Selección de Ecuador, en los microciclos del equipo de Sebastián Beccacece. No obstante, aún no ha podido debutar en el equipo nacional, y apenas tiene minutos en la Serie A, ya que debutó hace poco.

Los números de Ederson Castillo en esta temporada

En esta temporada, Ederson Castillo apenas registró 140′ minutos con Liga de Quito, jugando 5 partidos, y haciendo su gran debut con el equipo ecuatoriano. Dio 1 asistencia en la LigaPro. El volante cumplirá 18 años en el mes de diciembre de 2026.

Los millones que ganaría Liga de Quito por Ederson Castillo

Liga de Quito ganaría más de 5 millones por la transferencia de Ederson Castillo y sería una de las ventas más caras de la historia de Ecuador para un jugador juvenil. En los últimos meses se han dado importantes ventas de jugadores juveniles del país.

