Mikel Arteta deja clara su postura sobre el futuro de Piero Hincapié con una decisión contundente.

Ha sido una semana llena de rumores sobre el futuro de Piero Hincapié después de que el jugador ecuatoriano venga sonando con importante regularidad para el FC Barcelona. Incluso se habla de préstamos e intercambios para que se marche a jugar en España.

No obstante, en medio de todos los rumores, Piero Hincapié acaba de recibir un importante gesto de Mikel Arteta. Arsenal acaba de llevarse una victoria clave ante Hull City, pero también se pueden sacar conclusiones del futuro del central ecuatoriano.

El gesto de Arteta con Hincapié

Cuando más necesita Arsenal juego ofensivo y un gol para la victoria, Mikel Arteta no recurrió a Lewis Skelly para reemplazar a Calafiori, sino que se fue con Hincapié. El español lo metió al ecuatoriano que rápidamente empezó a generar situaciones en ataque.

Hincapié entró a cambiarle la cara a Arsenal. (Foto: GettyImages)

Aunque los rumores son fuertes para que el FC Barcelona presione por fichar a Piero Hincapié, la realidad es que se ve muy complicado y casi imposible. Los ‘Gunners’ tienen la mejor defensa del mundo y se ve poco probable que la quieran desarmar y más aún para recibir a un jugador como Balde, que no es titular en el FC Barcelona.

A diferencia de otros años, el Arsenal ya no está obligado a vender jugadores para cumplir con normas financieras. Es por eso que los ‘Gunners’ hace poco también se dieron el lujo de rechazar el interés que Real Madrid llegó a mostrar en Saliba y así con otros jugadores.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié en esta temporada con Arsenal ha jugado 9 partidos, el ecuatoriano estuvo lesionado a comienzos de temporada. Sin embargo, ahora con su regreso ya también entra más tiempo a la cancha y entre semana fue titular en Champions League.

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