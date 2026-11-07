Marcelo Gallardo no convocaría a estos jugadores para los amistosos de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador no contaría con estos jugadores para los amistosos. contra Costa Rica y Bolivia.

La Selección de Ecuador se encamina a sus últimos partidos amistosos del 2026. El equipo tricolor jugará contra Costa Rica y Bolivia en Ecuador, pero para estos partidos nuevamente habrá varios jugadores que no entrarán en la convocatoria de Marcelo Gallardo.

Entre algunos de los jugadores con los que ya no contaría Marcelo Gallardo para estos amistosos está Kendry Páez. El joven futbolista ecuatoriano sigue tratando de ganar espacio en el Sub-21 de Chelsea, y buscando un equipo para seguir su carrera en enero.

Kendry Páez fue uno de los jugadores que Gallardo fichó en River Plate, y desde su salida el tricolor dejó de tener minutos. Sin embargo, ya en octubre no lo llamó por su bajo nivel y ahora nuevamente Kendry Páez se quedaría fuera de la convocatoria.

Otro jugador que ya no será convocado por Marcelo Gallardo es Leonardo Camapana. El delantero ecuatoriano viene sin jugar en la MLS y tras ser uno de los fijos de Beccacece, con Gallardo se lo ve muy atrás y tendrá que jugar para tratar de tener un lugar, pero ya en 2027.

Kendry fue dirigido por Gallardo en River Plate. (Foto: GettyImages)

Otros futbolistas que seguramente no entrarán en la convocatoria de la Selección de Ecuador son jugadores como Anthony Valencia, que no viene jugando, y también Fricio Caicedo, que fue una sorpresa en octubre, pero que ahora dejaría su lugar, por ejemplo, para Josué Caicedo, joya del FC Barcelona.

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Asimismo hay dudas sobre llamar a Juan Riquelme Angulo, el delantero prácticamente no ha jugado nada en la Premier League y por eso podría tener más chances de quedarse trabajando en Inglaterra, que de volver a jugar con Ecuador.

¿Cuándo saldrá la convocatoria de la Selección de Ecuador?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que la convocatoria de ‘La Tri’ se conocerá oficialmente el domingo, 8 de noviembre de 2026. En este nuevo listado varios jugadores de la LigaPro encabezarían este nuevo listado del DT.

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En síntesis:

Marcelo Gallardo no convocará a Kendry Páez para los amistosos de Ecuador.

no convocará a para los amistosos de Ecuador. Costa Rica y Bolivia serán los rivales de la Selección de Ecuador en 2026.

serán los rivales de la Selección de Ecuador en 2026. 8 de noviembre de 2026: la Federación publicará la lista oficial de convocados tricolores.