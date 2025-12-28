Desde Ecuador y Colombia confirman que Emelec va por el fichaje de Radamel Falcao para el 2026 y ahora se conocen incluso cifras de la operación. Pese a los 39 años del goleador, el club azul le ofrece un salario alto, en medio de una crisis económica.

Según portales locales, Falcao pasaría a ganar cerca de 30 mil dólares mensuales si acepta la propuesta de Emelec. Esta cifra lo pondría como el mejor pagado de la plantilla.

Los hinchas señalaron de irresponsable en caso de que esta información sea cierta ya que el club se encuentra actualmente en una situación delicada económicamente.

Emelec deberá también cuidar que no le pase lo mismo que con el volante Christian Cueva. El peruano llegó por una cifra alta en salario pero se fue con cuatro meses impago.

Radamel Falcao tiene su última chance en enero de fichar por un club donde tenga minutos y pueda meterse nuevamente en el radar de la Selección de Colombia para el Mundial 2026.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

