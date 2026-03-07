Joel Ordóñez vive un momento muy importante en su carrera con equipos interesados que no dejan de preguntar por él. El central ecuatoriano la rompe en Bélgica y en las últimas horas se supo que el PSG fue por él, aunque el mismo jugador ahora se ofrece a otro grande.

En una reciente entrevista que él mismo Joel Ordóñez dio, se hizo referencia a la posibilidad de llegar a Liverpool que sonó muy fuerte en enero. El central tricolor se confesó como un hincha red y también cree que sería muy bueno para su carrera ir a la Premier League.

“Ojalá que sí. Sería genial jugar en la Premier League. Es mi liga favorita y, dado mi tamaño, me vendría bien. De niño, también era un gran aficionado del Liverpool“, comentó el ecuatoriano en unas palabras que han dado mucho de que hablar sobre su futuro.

El PSG se sigue moviendo y también es una opción que gusta al ecuatoriano. Sin embargo, el tricolor parece más inclinado a ir a Inglaterra. En la Premier League, es donde, actualmente, se ve un gran nivel jugadores ecuatorianos como Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Joel Ordóñez es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Parece que este será el último semestre de Joel Ordóñez jugando en Bélgica. Después, el central ecuatoriano saldría a otro equipo. Además, su rendimiento en el Mundial 2026 también podría ser determinante para esto. Se espera que sea titular en el equipo de Beccacece.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 34 partidos entre todas las competencias. Marcó 4 goles y no dio asistencias. Suma en cancha poco más de 2.000 minutos y es el jugador clave en el club y uno de los defensas con mayor proyección en Europa.

