Luego de que Eduardo Luis López dijera que lo amenazaron por burlarse de Falcao, la reacción de ‘El Tigre’

Lo que no parecía algo más allá de una imitación, terminó siendo una burla que se convirtió en amenazas. El narrador Eduardo Luis López confesó que lo amenazaron después de burlarse de Radamel Falcao y, acto seguido, se conoció cuál fue la primera reacción de ‘El Tigre’.

¡A los hechos! El partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín no se terminó el domingo primero de febrero porque se inundó la cancha del estadio ‘El Campín’. Había que definir un horario para que se terminara el encuentro el lunes 2 del mismo mes, así que López dio una información sobre la supuesta influencia de Falcao en esta decisión.

“A mí me contaron que Falcao estaba diciendo: ‘Yo les sugiero que sea a las 3. No vuelvo a jugar en el fútbol colombiano, pero tiene que ser a las 3. Me mete 50 fechas si quieren‘. Y se jugó a las 3″, dijo Eduardo Luis López, y los hinchas de Millonarios estallaron en 3, 2, 1…

Eduardo Luis López se disculpó por burlarse de Radamel Falcao

López decidió disculparse por burlarse de Falcao. (Foto: X / @EduardoLuisFut y Vizzor Image)

A pesar de que inicialmente no se disculpó, López afirmó que “sería muy arrogante de mi parte seguir pensando lo mismo después de las últimas 24 horas. Le quiero mandar un saludo a la gente de Millonarios, a todos, porque he recibido sus mensajes, todos sus insultos y todas sus amenazas. Algunos los he bloqueado por paz mental (…) Acepto entonces que me equivoqué. Les quiero ofrecer mis sinceras disculpas a todos los afectados por lo que yo consideré algo que no era de importancia: imitar a Falcao”. Ahora, era el momento de conocer cuál fue la reacción de Radamel Falcao ante este hecho.

Así reaccionó Falcao a la burla que le hizo Eduardo Luis López

Luego de que Eduardo Luis López le ofreciera disculpas a Falcao y a Millonarios, el periodista Juan Felipe Cadavid reveló que “más allá de la imitación, entiendo que a Falcao y a Millonarios les molestó porque ya sufrieron, dicen ellos, y sí se sintió en su momento una campaña que apuntaba a decir que sí o sí a Falcao había que sacarlo campeón. Y esto se vio hacia allá por una información que le dieron a Eduardo Luis, en la que decían que Falcao había tenido que ver en la decisión del horario de la continuidad del partido entre Millonarios y Medellín (…) Cuando se termina el partido, llega la reunión y las partes son de Medellín y Millonarios. Inicialmente, la idea de Dimayor era que el partido se jugara a las 9 o 10 de la mañana y hubo dos voces que se levantaron para decir no. Una, del Medellín, y otra de Falcao. Los dos estuvieron de acuerdo, diciendo: ‘A esa hora no, vamos a salir de acá a las 12 de la noche, no vamos a poder descansar’ (…) Fue decisión de Dimayor el horario de 3 de la tarde donde se jugó el partido“.

