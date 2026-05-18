Emelec no logra salir de los puestos de descenso y ahora buscaría el fichaje de este jugador.

Este lunes 18 de mayo de 2026 se confirmó que Emelec buscaría el fichaje de un nuevo jugador del fútbol ecuatoriano para salir del mal momento en el que se encuentran. El ‘Bombillo’ vive un momento muy delicado y ven en este jugador una solución para su falta de gol.

De acuerdo a la revelación de Federación Postera, el jugador de la LigaPro que interesa a Emelec es Erick Mendoza. El delantero de Delfín puede dar un salto de calidad al ataque azul y finalmente solucionar la evidente falta de gol que hay en el plantel.

Mendoza es uno de los talentos que más se sigue en la LigaPro, siendo también uno de los jugadores que estuvo en el radar de Liga de Quito. El joven delantero ecuatoriano estuvo a nada de firmar con LDU, pero su fichaje se cayó por problemas físicos.

En esta temporada el ataque de Emelec no logra “despertar” como se esperaba. El club hizo importantes contrataciones, pero no encuentra gol, y al no tener eficacia y contundencia en ataque termina perdiendo puntos y por eso ahora pelea descenso.

Mendoza viene marcando con Delfín. (Foto; Imago)

El mercado de fichajes en la LigaPro está cerrado por las próximas semanas y recién se abrirá el 6 de julio. Cualquier fichaje que se realice antes, apenas podrá ser inscrito en esta fecha. Los clubes apuntan a esta ventana para “corregir” los errores de este año.

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Los números de Erick Mendoza en esta temporada

En esta temporada, Erick Mendoza ha jugado un total de 8 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y lleva en cancha poco más de 300 minutos. El jugador se perdió varios partidos al comienzo de la temporada por su lesión.

Tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras 14 fechas jugadas:

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Datos clave:

Emelec busca a Erick Mendoza , delantero del Delfín, ante su falta de gol.

, delantero del Delfín, ante su falta de gol. Dos goles en 8 partidos suma Erick Mendoza en 300 minutos esta temporada.

suma Erick Mendoza en 300 minutos esta temporada. El 6 de julio se abrirá el mercado de fichajes de la LigaPro.