¿Regresa a Emelec? Revelan el deseo de Enner Valencia y cómo ayudó al ‘Bombillo’ a pagar deudas

Enner Valencia ha demostrado su gran amor a Emelec y ahora se especula mucho más fuerte con el posible regreso después del Mundial 2026.

El posible regreso de Enner Valencia a Emelec viene sonando con fuerza en Ecuador cada vez más. El mítico delantero ecuatoriano ha mostrado su intención de volver al ‘Bombillo’ con acciones que apenas salen a la luz, como el pagar deudas. Después del Mundial tendrá que tomar una decisión.

De acuerdo a la información de Javier Ruiz, Enner Valencia ayudó a Emelec a pagar más de 100 mil dólares en el caso de Leandro Vega. Además, el jugador también habría dado 50 mil dólares para que el club mejore los implementos de las formativas.

Este jueves 14 de mayo de 2026 se reveló en De Una, que es un “deseo” de Enner Valencia regresar a Ecuador y jugar con Emelec, pero que la decisión está siendo analizada para después del Mundial. Adicionalmente, es un paso que depende únicamente del jugador.

Para que Enner Valencia pueda regresar a Emelec, la prioridad es cómo esté el equipo a nivel deportivo, si está peleando cosas importantes, ‘Superman’ regresaría, pero si no se ve poco probable que decida terminar su paso por México, donde firmó hasta finales de 2027.

Enner Valencia juega en Pachuca actualmente. (Foto: GettyImages)

La actual directiva de Emelec también tiene una “gran relación” con Enner Valencia por su representante ‘Chalo’ Vargas. Por lo cual, una negociación entre el ‘Bombillo’ y el jugador no sería el problema y tal vez ni se demoraría más de una semana para hacerse realidad.

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Los números de Enner Valencia en este 2026

El 2026 no empezó de la mejor manera para un Enner Valencia que estuvo lesionado a inicios de año. El delantero ecuatoriano poco a poco fue agarrando ritmo y ahora lleva 9 partidos en la temporada marcando 4 goles en poco más de 300 minutos.

Los históricos que han regresado a Emelec

En las últimas temporadas han regresado a Emelec jugadores históricos como Miller Bolaños, Bryan Angulo, Jaime Ayoví, Cristhian Noboa, entre otros importantes jugadores. Ahora podría ser la gran oportunidad de Enner Valencia para volver al club de su corazón.

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En síntesis:

Enner Valencia pagó 100 mil dólares para resolver la deuda del club con Leandro Vega.

pagó para resolver la deuda del club con Leandro Vega. El delantero donó 50 mil dólares adicionales para mejorar implementos de las categorías formativas.

adicionales para mejorar implementos de las categorías formativas. Valencia registra 4 goles en 9 partidos durante la actual temporada del año 2026.