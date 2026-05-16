Fue campeón como DT de Independiente del Valle y ahora aparece como una fuerte opción para llegar a Emelec.

Emelec sigue buscando un nuevo entrenador después de que el ciclo de Vicente Sánchez se terminara. El ‘Bombillo’ pasa por un momento muy de transición y aún no ha elegido a su nuevo estratega. Sin embargo, ahora trascendió que hay otro nombre que interesa en el club.

El nuevo apuntado por la directiva de Emelec, de acuerdo a Javier Alava, sería el ex entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal. El DT español salió campeón con los ‘Rayados’ en la temporada anterior y ahora estuvo dirigiendo a Universitario.

Rabanal se habría metido como opción fuerte a dirigir a Emelec, por su importante pasado en Independiente del Valle. El entrenador no tuvo un buen 2026 con Universitario, donde lo despidieron hace pocas semanas por los malos resultados.

La nueva directiva de Emelec se está tomando un tiempo prudente para elegir a su nuevo entrenador y las opciones son varias. Además, parece que el estratega elegido será revelado cuando el fútbol ecuatoriano esté “parado” por los partidos del Mundial.

Javier Rabanal fue campeón con IDV. (Foto: GettyImages)

Otro técnico que viene sonando con mucha fuerza para llegar a Emelec es Flavio Robatto. El DT ya no trabaja en Bolivia y ha sonado desde hace varios años para llegar a Emelec, no obstante, su contratación nunca se ha podido realizar por diferentes motivos.

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Los números de Rabanal en IDV

Javier Rabanal había dirigido en Independiente del Valle en un total de 57 partidos entre todas las competencias. Ganó 31 encuentros, empató 17 y perdió un total de 9 partidos. Estuvo muy cerca de clasificar a la final de la Copa Sudamericana.

Todos los nombres que suenan para llegar a Emelec

Para ser nuevos entrenadores de Emelec aparecen varios candidatos. Estrategas como ‘Pechón’ León, Javier Rabanal, Flavio Robatto, Alfredo Arias y Gustavo Quinteros son relacionados con el futuro del ‘Bombillo’ para después del Mundial 2026.

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En síntesis:

Javier Rabanal es el nuevo candidato de la directiva para dirigir al club Emelec .

es el nuevo candidato de la directiva para dirigir al club . El técnico Javier Rabanal registró 31 victorias en 57 partidos durante su paso por IDV.

registró en 57 partidos durante su paso por IDV. El anuncio del nuevo entrenador ocurrirá durante la pausa del Mundial 2026 de fútbol.