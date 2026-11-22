Conoce cuál es el problema que sufre Enner Valencia y que el 'Pollo' Vignolo reveló durante la transmisión de la final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors le ganó a Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana 2026 y el marcador pudo ser más amplio de no ser porque Enner Valencia desprovechó una oportunidad clara de gol. El delantero ecuatoriano no entró bien y en plena transmisión el narrador Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo reveló el grave problema que sufre el atacante.

Valencia venía de ser la gran figura para que Boca volviera a ganar un título (Tabla Anual Argentina 2026) después de tres años y ocho meses. Después de ese gol agónico, el delantero era uno de los llamados a marcar contra el Mineiro el 21 de noviembre, pero le volvió a pasar factura lo que el ‘El Pollo’ Vignolo reconoció en vivo.

Boca Juniors ganaba 2-0 cuando Enner Valencia entró al minuto 19 del segundo tiempo. La imprecisión dijo presente con cuatro de nueve pases correctos y una ocasión clara fallada. Tuvo el 3-0 para que la victoria contra Atlético Mineiro se convirtiera en goleada, pero le faltó potencia y ubicación al remate que terminó desviando el arquero Éverson. Aquí pasa algo y en ESPN lo dijeron en plena transmisión.

‘El Pollo’ Vignolo reveló el problema que sufre Enner Valencia

Vignolo y Valencia. (Foto: X y Getty)

Al ver que Valencia no entró en sintonía a la final de la Copa Sudamericana 2026, Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo no dudó en decir al aire sobre el delantero ecuatoriano que “siempre de entrada necesita un ratito hasta entrar en partido”.

Esto tardó Enner Valencia en conseguir dos títulos con Boca Juniors

Enner Valencia firmó su contrato con Boca Juniors el 9 de agosto de 2026 y tan solo tardó 104 días, 95 días desde su debut, en conseguir dos títulos: Tabla Anual Argentina 2026 y Copa Sudamericana. El delantero ecuatoriano aportó tres goles y dos asistencias para la obtención de la competición local.

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