Enner Valencia clasificó a la final de la Copa Argentina y Boca Juniors se llevó este premio

Boca Juniors es el finalista de la Copa Argentina y se llevó este premio económico.

Enner Valencia nuevamente volvió a sumar otra alegría con Boca Juniors tras sumar minutos en la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield. El ecuatoriano vino desde el banco de suplentes y estuvo moviéndose por todo el ataque.

En esta jornada, Boca Juniors venció a Banfield con goles de Ascacibar, Villa y Lozono y aseguró su ticket en la gran final para buscar ganar otro título en este 2026. Los ‘Xeneizes’ ya fueron campeones de la Tabla Anual el pasado fin de semana por gol de Enner y ahora se clasificaron a la final de la Copa Argentina.

El premio que ganó Boca Juniors

La AFA confirmó los premios económicos por la Copa Argentina, sin embargo, estos se quedan muy lejos de los que entregan otros torneos en la misma región. Por ejemplo, por llegar solo hasta la final, Boca acumula un total de $296.600.000 ARS, lo que en dólares vendría a ser $191.850 USD.

No obstante, para un equipo de la grandeza de Boca Juniors el premio económico es lo de menos, y es que ahora el club puede ganar otro campeonato en el año. Ya con la Tabla Anual se llevó 1, está en la final de la Copa Sudamericana y ahora en la de la Copa Argentina.

¡GOL DE BOCA!



Sebastián Villa anotó el 2-0 ante Banfield a los 63 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/lOtMT8S7Fl — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Argentina?

La final de la Copa Argentina se jugará el próximo 2 de diciembre. Este partido puede ser ya con un Boca campeón de la Copa Sudamericana y con hambre de más campeonatos. El rival en este encuentro será Banfield. Se espera que nuevamente Enner sea importante, ya en este torneo anotó 3 goles ante Racing.

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