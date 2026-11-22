Atlético Mineiro tendrá que decidir qué hace con los tres ecuatorianos que tiene en su plantel tras perder la Copa Sudamericana.

Mientras en Ecuador celebran que Enner Valencia haya conquistado la Copa Sudamericana, en Atlético Mineiro hay incertidumbre por los tres jugadores nacionales. Alan Franco, Ángelo Preciado y Alan Minda perdieron y ahora están pendientes de su futuro ¿cómo es su situación?

Alan Franco es titular inamovible en su club, con 50 partidos en el año, tiene además un año más de contrato por lo que entra en la recta final para una venta definitiva.

Alan Minda y Ángelo Preciado irónicamente tienen varios años más de contrato, firmados hasta 2031 y 2029 respectivamente, sin embargo ante la poca continuidad podrían ser vendidos.

En el caso de Alan Minda, antes de llegar a Brasil tenía ofertas europeas, por lo que podría regresar al viejo continente, Ángelo Preciado habría entrado en planes de Liga de Quito.

El jugador más caro de los tres es Alan Franco, ya el año pasado, antes que renovara, hubo rumores de que Tigres de México pagaría 3.5 millones de dólares por él.

¿Cuánto pagó el Atlético Mineiro por Ángelo Preciado y Alan Minda?

Ángelo Preciado dejó el Sparta Praga por 4 millones de dólares, mientras que Alan Minda dejó el fútbol de Bélgica por 7 millones, este es el que más costaría recuperar la inversión.

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Alan Franco – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen