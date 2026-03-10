Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS VÍA YOUTUBE: Botafogo vs Barcelona SC por la Copa Libertadores

Se define al primer clasificado a la zona de grupos de la Copa Libertadores entre Barcelona SC y Botafogo.

Por Jose Cedeño Mendoza

En vivo y gratis vía YouTube, Barcelona SC vs Botafogo.

Este martes 10 de marzo de 2026 se define al primer clasificado de la Copa Libertadores a la zona de grupos. Barcelona SC visita Brasil buscando una hazaña contra Botafogo. En la ida fue 1 a 1 y cualquier empate en los 90′, manda el partido a los penales.

Botafogo tiene la obligación de pasar de ronda por su gran presupuesto comparado con el modesto del equipo ecuatoriano. Además, el equipo brasileño hace de local con un estadio al tope de su capacidad buscando la clasificación a la siguiente ronda.

Botafogo vs Barcelona SC gratis vía YouTube

Alineaciones de Botafogo y Barcelona SC

Así salen ambos equipos:

XI de Botafogo: Linck, Ponte, Bastos, Barboza, Vitinho, Newton, Danilo, Telles, Barrera, Martins, Montoro

XI de Barcelona SC: Contreras, Carabalí, Baez, Sosa, Rangel, Vallecilla, Celiz, Quiñónez, Martínez, Villalba y Rojas.

Encuesta

¿Qué equipo gana?

Ya votaron 0 personas

