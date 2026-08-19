Mario Yepes reveló por qué Aristizábal no aceptó la invitación al partido por las víctimas del terremoto

¡Aclaró los rumores sobre el exgoleador! La verdad de Mario Yepes sobre por qué Aristizábal no jugará el partido benéfico del terremoto.

Las muestras de solidaridad hacía las víctimas del terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto no paran. Ahora, llegó el turno para que las leyendas del fútbol colombiano dijeran presenta con un partido benéfico que no contará con Víctor Hugo Aristizábal. ¿El motivo? Mario Alberto Yepes lo contó.

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 7:30 P.M. del viernes 21 de agosto, se empezará a disputar en el estadio ‘El Campín’, de Bogotá, el partido ‘Levantemos a Colombia’, que donará los ingresos a las víctimas del terremoto. Las boletas tienen un precio de $25.000 hasta $50.000 pesos colombianos.

A pesar de que se contará con leyendas de la Selección Colombia como Radamel Falcao, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Óscar Córdoba, entre otros, no se pudo contar con el histórico goleador Víctor Hugo Aristizábal. ¿Qué pasó? Mario Alberto Yepes, el promotor del evento solidario, lo contó todo.

Yepes contó por qué Aristizábal no aceptó la invitación al partido ‘Levantemos a Colombia’

Víctor Aristizábal y Mario Yepes. (Foto: Getty Images)

“Está mal de la espalda, pero bueno contamos con invitarlo y, además de la espalda, también tenía unos compromisos familiares. Entonces, está bien”, dijo Yepes en el programa ‘ESPNF90 Colombia’ para confirmar por qué Víctor Aristizábal no estará en el partido para ayudar a las víctimas del terremoto. Además, el mismo exjugador de Atlético Nacional ratificó que “la columna ya no me deja jugar fútbol”.

Los jugadores y exjugadores que estáran en el partido para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

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Con la firme premisa que “el fútbol nos ha unido muchas veces y hoy queremos que nos una para algo todavía más importante”, Mario Yepes logró reunir a las siguientes personas para el partido ‘Levantemos a Colombia‘:

Radamel Falcao García.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Juan Guillermo Cuadrado.

René Higuita.

Camilo Zúñiga.

Faryd Mondragon.

Carlos Sánchez.

Giovanni Moreno.

Juan Pablo Ángel.

Fabián Vargas.

Jackson Martínez.

Alexander Mejía.

Macnelly Torres.

John ‘Choronta’ Restrepo.

Giovanny Hernández.

Cristian Zapata.

Gerardo Bedoya.

Carlos Valdés.

Óscar Córdoba.

Teófilo Gutiérrez.

Fredy Guarín.

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En síntesis

Víctor Hugo Aristizábal no asistirá al partido benéfico por problemas de espalda y compromisos familiares.

no asistirá al partido benéfico por problemas de espalda y compromisos familiares. Mario Yepes promueve el partido Levantemos a Colombia el 21 de agosto en Bogotá.

promueve el partido el en Bogotá. $25.000 a $50.000 cuestan las boletas del partido benéfico en el estadio El Campín.