Gustavo Álvarez no le da minutos y ahora este jugador estaría muy cerca de llegar a Independiente del Valle, en un movimiento muy sorpresivo.

Uno de los jugadores que no entra en planes de Gustavo Álvarez en Liga de Quito, ahora podría dar el gran salto a Independiente del Valle en un movimiento que sorprende a todos en Ecuador y en la LigaPro. El DT no le viene dando minutos.

De acuerdo a la información de Área Deportiva, Independiente del Valle estaría monitoreando la posibilidad de fichar a Gian Franco Allala. El central no tiene espacio con Gustavo Álvarez y solo juega cuando los titulares y primeras opciones de cambio no están en cancha.

Allala ha perdido con Álvarez el protagonismo que llegó a tener con Nunes. Su irregular rendimiento sumado a los problemas defensivos del club en esta temporada hacen que casi no entre en la rotación. No obstante, tiene un contrato aún firmado con el ‘Rey’.

El interés de Independiente del Valle, de acuerdo a Área Deportiva, viene exclusivamente porque el club ‘Rayado’ podría perder a Caravajal, que se metió en planes de Racing. La primera oferta fue rechazada, pero no se descarta que lleguen más e IDV lo tenga que vender.

Allala jugó con Liga de Quito en la LigaPro el pasado fin de semana. (Foto: Imago)

Gian Allala tiene contrato con Liga de Quito hasta 2027, por lo cual, si IDV lo quiere, ambos clubes deben buscar un acuerdo que les sea favorable. No se descarta alguna opción de préstamo con obligación de compra, siempre y cuando se abra la ventana en IDV.

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Los números de Allala en Liga de Quito

En esta temporada con la camiseta de Liga de Quito, Allala ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competencias. El jugador ha sumado 2018 minutos en cancha, pero con Álvarez viene perdiendo la regularidad.

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